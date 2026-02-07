Musica sorrisi e sprelle | gli Amici della lirica presentano Note di Carnevale

Gli Amici della Lirica di Piacenza annunciano un concerto speciale. Sul palco, musica, sorrisi e sprelle accompagneranno il pubblico in una serata tra opera, tango e tradizione carnevalesca. L’appuntamento si terrà presto, con un programma che mescola generi e divertimento.

Gli Amici della Lirica di Piacenza sono lieti di invitare il pubblico al concerto Note di Carnevale tra opera, tango e sprelle. L’evento si terrà domenica 15 febbraio 2026, alle ore 17 alla sede di via Mazzini, 81.Protagonista del pomeriggio è il “Duo Storto” composto da Andrea Coruzzi alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Amici della Lirica "Matinées a Palazzo Farnese": musica e storia da Verdi a Mozart con gli Amici della Lirica Amici della Musica Grandi note a Foligno Amici della Musica a Foligno propone un ricco calendario di ventotto concerti, offrendo un percorso tra musica classica, prime assolute e contaminazioni con artisti conosciuti della scena contemporanea. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. IL CARNEVALE DEI BAMBINI STA ARRIVANDO! Colori, musica, sorrisi e tanta allegria stanno per invadere il cuore di Castelvetrano! Torna il Carnevale dei Bambini, un appuntamento pensato per i più piccoli ma capace di far divertire tutta la famiglia. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.