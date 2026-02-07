Multiproprietà nel calcio nessuna proroga | dal 2028 stop definitivo Leccese e Decaro incontrano Gravina

Dal 2028 niente più multiproprietà nel calcio italiano. Il governo ha deciso di non concedere ulteriori proroghe e il termine per mettere fine a questa pratica è fissato al 1° luglio 2028. Leccese e Decaro hanno incontrato Gravina, ma la decisione resta ferma: entro quella data, tutte le multiproprietà dovranno essere eliminate.

Il presidente Figc a Bari per la presentazione del Torneo delle Regioni conferma che il termine del 1° luglio 2028 è inderogabile: "In caso contrario si perde il titolo sportivo" Il termine del 1° luglio 2028 per lo scioglimento delle multiproprietà nel calcio professionistico italiano non sarà prorogato. È quanto ha confermato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, incontrando a Bari il sindaco Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Il sindaco Leccese ha spiegato che l'incontro è servito a ottenere ulteriori garanzie sull'inderogabilità della scadenza fissata dalla Federazione, facendo seguito alla lettera inviata lo scorso dicembre.

