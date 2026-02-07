In Malesia, Rivola assicura che l’Aprilia ha fatto passi avanti e si presenta pronta a lottare per la vittoria. Razgatlioglu invece fatica a trovare il ritmo e ammette che non è facile affrontare questa fase di test. La casa italiana guarda con fiducia alla stagione, mentre il turco fa fatica a trovare il giusto feeling con la moto.

Sepang, 7 febbraio 2026 – L’Aprilia c’è e si candida a essere protagonista in un 2026 molto atteso, non solo in pista ma anche per un mercato piloti in fibrillazione. Noale ha piazzato ufficialmente il rinnovo di Marco Bezzecchi, che parte con grandi ambizioni, anche con un occhio al titolo, mentre su Jorge Martin aleggia la corte di Yamaha, che quasi certamente perderà Fabio Quartararo in direzione Honda. Intanto, la RS-GP nuova è stata aggiornata e migliorata rispetto alla versione 2025 e la terza giornata di test si è chiusa con il secondo tempo di Bezzecchi dietro Alex Marquez: 1’56”402 per lo spagnolo, 1’56”526 per l’italiano, che ha preceduto Di Giannantonio e Marc Marquez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Rivola sicuro: “Aprilia migliorata”. Razgatlioglu in difficoltà: “Non è facile”

