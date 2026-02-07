Mostro di Firenze ultimo atto | la Cassazione boccia la revisione No alla richiesta del nipote di Mario Vanni

La Cassazione ha respinto definitivamente la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo di Mario Vanni, uno dei protagonisti dei delitti del Mostro di Firenze. Con questa decisione, la giustizia mette un punto finale a un caso che ha tenuto in sospeso per decenni. Vanni, scomparso nel 2009, era stato condannato come parte del gruppo che, tra il 1982 e il 1985, aveva commesso i omicidi che hanno segnato una pagina nera della cronaca italiana. Ora, il verdetto della Corte suprema chiude ogni possibilità di ri

Firenze, 7 febbraio 2026 – Dopo Genova anche Roma: la Suprema Corte di Cassazione pone la parola fine al tentativo di revisione della condanna all’ergastolo di Mario Vanni, il compagno di merende, scomparso nel 2009 che, secondo le sentenze definitive, colpì assieme a Pietro Pacciani e a Giancarlo Lotti, nei duplici omicidi del mostro di Firenze dal 1982 al 1985. Il ricorso dei legali del nipote di Vanni, Paolo, è stato infatti rigettato. Nell’ambito della richiesta di revisione, in preparazione, della condanna all’ergastolo per Mario Vanni, al via gli accertamenti della difesa sulla. La « nuova prova », rappresentata dai risultati di un esperimento sulle larve cadaveriche compiuto a Scopeti che retrodatava di 56 ore l’ultimo delitto del serial killer - e avrebbe inficiato quindi le dichiarazioni del testimone oculare Lotti, che disse di aver visto Pacciani e Vanni in azione la domenica sera - non ha superato il vaglio dei giudici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostro di Firenze, ultimo atto: la Cassazione boccia la revisione. No alla richiesta del nipote di Mario Vanni Approfondimenti su Mostro Firenze Spaccio di cocaina allo Sperone, l'ultimo "atto" in cassazione per un 42enne agrigentino Morte Samuele De Paoli, ultimo atto in Cassazione per la trans Patrizia: si discute il doppio ricorso dopo la duplice assoluzione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mostro Firenze Argomenti discussi: Mostro di Firenze, esposto riunisce 3 delitti in pista a luci rosse; Mostro di Firenze, ultimo atto: la Cassazione boccia la revisione. No alla richiesta del nipote di Mario Vanni; Le Iene: REI: Chi proteggeva il mostro di Firenze? Video; L’omicidio Cuscito e l’ombra del Mostro di Firenze: una pista mai seguita. Mostro di Firenze, spunta il regista del porno: le Vhs, l'Alfa Bianca e il sangue raro. «Non è un caso isolato»C'è un nome nuovo che scuote l’inchiesta infinita sul Mostro di Firenze. Un esposto presentato dall’avvocato Mattia Alfano punta i riflettori su un anziano della ... leggo.it Mostro di Firenze, nuova pista segreta tra videocassette scomparse e sangue raro.Nuovo sospetto nell’inchiesta sul Mostro di FirenzeUn nuovo nome entra nell’inchiesta sul Mostro di Firenze: un anziano della provincia, mai indagat ... assodigitale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.