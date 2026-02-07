Morì a 17 anni in un incidente la madre | Tre anni per avere giustizia molte cose non tornano

Si terrà presto l’udienza preliminare per il caso di Giulia Capraro, la ragazza di 17 anni morta in un incidente avvenuto nel 2023. La madre della giovane, ancora scossa, denuncia che sono passati tre anni e molte cose non quadrano nella ricostruzione dei fatti. La famiglia spera di ottenere giustizia, mentre le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto quella tragica notte.

Convocata l’udienza preliminare per la morte di Giulia Capraro dopo l’incidente del 2023. La madre: “Molti aspetti non tornano”. Un 22enne accusato di omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Giulia Capraro

Un’operazione dei carabinieri di Perugia ha portato alla denuncia di un minorenne, trovato in possesso di oltre un chilo di droga tra cui cocaina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 3 di 5

Ultime notizie su Giulia Capraro

Argomenti discussi: Marco Gallo morì a 17 anni mentre andava a scuola: sarà beato. Milano e il sogno di un nuovo santo millennial dopo Acutis; Morì a 17 anni allo stadio Heysel. Aula del liceo classico per Giusy Conti; Morì in servizio. Nove anni senza Pischedda; Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese, morto un bimbo di 6 anni: padre grave e altri due feriti.

Morì a 17 anni in un incidente, la madre: Tre anni per avere giustizia, molte cose non tornanoConvocata l’udienza preliminare per la morte di Giulia Capraro dopo l’incidente del 2023. La madre: Molti aspetti non tornano. Un 22enne accusato di omicidio colposo. fanpage.it

Ragazza di 17 anni trovata morta, ascoltati gli amici: si indaga per omicidioOrrire a Nizza Monferrato (Asti): trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio, si indaga per omicidio ... notizie.it

«Antonino morì a settantacinque anni, ma fu rimpianto come se fosse morto giovane. La sua morte – a quanto si racconta – avvenne in queste circostanze: in seguito a un’indigestione di cacio alpino fatta durante una cena, la notte ebbe una crisi di vomito, e il facebook