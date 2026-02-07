Monza-Avellino domenica 08 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica pomeriggio si gioca il posticipo del ventitreesimo turno di Serie B tra Monza e Avellino. Il Monza di Bianco cerca punti per risalire in classifica, mentre l’Avellino di Biancolino arriva in trasferta deciso a portare a casa un risultato positivo. La partita si gioca alle 15:00 e promette battaglia su entrambi i fronti.

Posticipo del ventitreesimo turno di Serie B che vede il Monza di Bianco che ospita in casa l’Avellino di Biancolino. I brianzoli dopo un periodo difficile sono tornati a fare punti e le ultime 2 vittorie consecutive li hanno riportati a -3 dalla vetta e a -2 dal Frosinone secondo in classifica. Il tecnico ex Modena sta sfruttando nel migliore dei modi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Le probabili formazioni di Monza-Avellino: le ultime e le info sulla viabilitàLivio Marinelli di Tivoli dirigera' Monza-Avellino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozeri (SS) e Matteo Pressato di Latina; Quarto ufficiale Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo; VAR ... monza-news.it

Monza-Avellino, è dominio biancorosso nei precedenti di casaIl confronto è nato negli anni ‘70 proprio in Brianza, terra in cui gli irpini non hanno mai centrato la vittoria ... monza-news.it

#LeBorgne, in rialzo le quotazioni per una maglia da titolare in #Monza-#Avellino Le ultime da Federico Spinelli facebook

Domenica 8 Febbraio Monza (MB) U-Power Stadium 15:00 Monza Avellino usavellino1912.com/monza-avellino… #usavellino1912 #Branco x.com