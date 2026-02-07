Monza-Avellino domenica 08 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Brianzoli favoriti sui lupi di Biancolino

Questa domenica alle 15:00 si gioca il posticipo del ventitreesimo turno di Serie B tra Monza e Avellino. I brianzoli partono favoriti, ma i lupi di Biancolino arrivano pronti a giocarsi le loro carte. Le formazioni ufficiali e le quote sono già circolate, e anche i convocati sono stati annunciati. Una partita importante per entrambe, con il Monza che cerca di consolidare il suo cammino in classifica, mentre l’Avellino tenta di mettere pressione e ottenere punti preziosi in trasferta.

Posticipo del ventitreesimo turno di Serie B che vede il Monza di Bianco che ospita in casa l'Avellino di Biancolino. I brianzoli dopo un periodo difficile sono tornati a fare punti e le ultime 2 vittorie consecutive li hanno riportati a -3 dalla vetta e a -2 dal Frosinone secondo in classifica. Il tecnico ex Modena sta sfruttando nel migliore dei modi.

