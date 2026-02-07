Monteluce la giunta Proietti si sveglia solo ora

La giunta di Stefania Proietti si è messa in moto solo ora sulla questione della Casa di Comunità di Monteluce, a Perugia. Il consigliere regionale di Umbria Civica, Nilo Arcudi, non le manda a dire e critica pubblicamente il ritardo nel cambio di impresa che si sta cercando di attuare. La tensione sale, e le polemiche non si placano.

Il consigliere regionale di Umbria Civica, Nilo Arcudi, attacca la giunta di Stefania Proietti sul cambio di impresa nella realizzazione della Casa di Comunità di Monteluce, a Perugia. "Provare a sostituire finalmente la ditta appaltatrice è l'ultimo tentativo disperato per rimediare a un anno di.

