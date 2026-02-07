Montagna valanga in Valtellina fa due morti e un ferito | il video dei Vigili del Fuoco

Questa mattina ad Albosaggia, in Valtellina, una valanga si è staccata poco dopo mezzogiorno. Due persone sono state trovate senza vita, un’altra è rimasta ferita e trasportata in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno diffuso un video dell’intervento, mentre cercano di capire cosa sia successo. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo e le operazioni di soccorso sono in corso.

Due persone sono morte a causa di una valanga che si è staccata poco dopo mezzogiorno ad Albosaggia (Sondrio) in Valtellina. Una terza persona è rimasta ferita. I tre erano impegnati in un'escursione quando sono stati sorpresi dalla valanga. Le vittime sono due uomini di 35 e 46 anni, il ferito è un 53enne che è stato estratto dalla neve e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu insieme agli uomini del Soccorso alpino e speleologico di Sondrio con il supporto di due elicotteri.

