L’attenzione si sposta dalle crisi globali alle mosse di Donald Trump. Le sue decisioni unilaterali e spesso poco diplomatiche nei confronti di paesi alleati hanno scatenato reazioni tra i leader europei. Personalità come Mark Carney e Mario Draghi hanno iniziato a mettere in discussione le strategie di Washington, proponendo analisi e scelte diverse. La scena internazionale si muove così, in un clima di tensione che coinvolge anche le grandi economie occidentali.

Alcune prese di posizioni di Donald Trump unilaterali e poco diplomatiche verso Stati storicamente alleati, hanno spinto personalità occidentali autorevoli come Mark Carney e Mario Draghi a proporre analoghe analisi e scelte politiche critiche delle mosse di Washington. I due ritengono che si sia interrotto l’impegno a cercare un assetto liberale nelle relazioni internazionali, e che si sia dato troppo spazio ai rapporti di forza anche nelle relazioni tra alleati. Carney suggerisce intese tra medie potenze per contenere sia gli americani sia i cinesi; Draghi indica come principale soluzione per i problemi in campo quella di costruire nell’Unione europea intese su singoli argomenti, pragmatiche ma con una logica federale: tra tutti “i membri” dell’Unione quando possibile, o quando necessario anche con gruppi di Stati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mondo in crisi? Non è stato Trump

Approfondimenti su Donald Trump

Le notizie internazionali di oggi includono proteste in Iran, la crisi in Venezuela e l’arrivo a Roma dei rappresentanti Trentini-Burlò.

Le notizie globali di oggi includono proteste in Iran, la crisi in Venezuela e l’incontro tra Usa e Danimarca sulla Groenlandia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

IL MONDO OGGI - Una partita a Risiko

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: La forza della nonviolenza: l’attualità del pensiero di Nanni Salio in un mondo in crisi; Unione Sindacale di Base: Magna e Pierburg: le crisi non si risolvono con la riconversione in fabbrica delle armi; Balestrero: Le difficoltà dell'Onu specchio della crisi del multilateralismo; Sempre più regioni nel mondo vivono in bancarotta idrica.

Crisi climatica e inquinamento uccidono una persona al minuto nel mondoC’è un limite oltre il quale la realtà diventa talmente evidente da risultare imbarazzante. Un limite che costringe a smettere di parlare di emergenza perché l’emergenza, per definizione, è ... quotidiano.net

La grande crisi dei concerti. Qualcosa si è rotto nel mondo della musicaC’è un momento preciso, nella storia, in cui qualcosa si rompe. Non si tratta di un crepitio lento o di un’incrinatura impercettibile. No. È un tonfo. Un rumore assordante. Un evento netto, definitivo ... quotidiano.net

Ad Haiti è in corso una grave crisi umanitaria, dimenticata al mondo. La capitale del Paese è al 90% sotto il controllo di gruppi armati. La violenza ha portato un aumento di instabilità e al collasso dei servizi essenziali. Ormai, la vita è impossibile per facebook

Il mondo è in crisi ma la cosmetica no. 440 miliardi di dollari nel 2024. Skincare a 8 anni, sieri, filler, botox. Ecco la Generazione #Skincare. beppegrillo.it/generazione-sk… x.com