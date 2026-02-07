Mondo ATA | la nuova newsletter per chi è in ruolo precario o aspirante Con notizie in esclusiva Iscriviti gratuitamente

Questa mattina è arrivata la nuova newsletter “Mondo ATA”, dedicata a chi lavora nella scuola, sia in ruolo che precario, e anche a chi desidera entrare in questa categoria. La newsletter offre notizie in esclusiva e si rivolge a chi sta cercando di entrare nel mondo ATA o già ci lavora, con aggiornamenti pratici e informazioni utili. Per chi è interessato, iscriversi è gratuito.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità.

