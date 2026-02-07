Modenantiquaria al via Gallerie d’eccellenza

È iniziata la fiera Modenantiquaria, con tante persone che si sono radunate nell’atrio in attesa dell’apertura. Il sindaco Massimo Mezzetti ha dato il via alla manifestazione, che questa volta si presenta con un’aria più vivace e frizzante. La gente si muove tra le gallerie, curiosa di scoprire le novità esposte.

Aria nuova e frizzante in fiera, con oltre cento persone stipate nell'atrio di Modenantiquaria in attesa del taglio del nastro, rigorosamente gialloblù, affidato al sindaco Massimo Mezzetti. Organizzata da Marte S.r.l., società di Confcommercio Modena, Modenantiquaria riporta il capoluogo emiliano al centro del panorama antiquariale nazionale e internazionale, ospitando oltre cento tra le più rinomate gallerie italiane e internazionali, che presentano opere di straordinaria qualità, molte delle quali autentiche rarità esposte per la prima volta al pubblico. Tutto molto diverso, nella "vernice" di ieri, dal clima mesto dello scorso anno, quando sembrava dietro l'angolo il trasferimento della kermesse a Bologna. Dal 7 al 15 febbraio Modena ospita al quartiere fieristico la 39esima edizione di Modenantiquaria, una rassegna dedicata all'alto antiquariato e all'eccellenza del settore. Partecipano oltre cento gallerie con opere provenienti da esposizioni italiane e internazionali.

