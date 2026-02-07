Mobilità in Valbisenzio Strada alternativa alla 325 e più fermate del treno

Ieri mattina è stato fatto un sopralluogo in Valbisenzio per valutare nuove soluzioni di mobilità. L’assessore regionale Filippo Boni, insieme al presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e ai sindaci della zona, ha camminato lungo le strade e analizzato i progetti. Era presente anche il consigliere regionale Matteo Biffoni, oltre a tecnici e forze di polizia. L’obiettivo è trovare una strada alternativa alla 325 e aumentare le fermate del treno, per migliorare i collegamenti tra i paesi della valle.

Mobilità in Valbisenzio sotto la lente di ingradimento. Si è svolto ieri mattina un sopralluogo con l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, accompagnato dal presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, i sindaci della Val di Bisenzio Maria Lucarini, Francesca Vivarelli e Guglielmo Bongiorno, il consigliere regionale Matteo Biffoni, la dirigente della Provincia con i tecnici dell'Ente, il comandante della Polizia provinciale Michele Pellegrini e dei tecnici degli uffici regionali. Un sopralluogo che ha permesso di focalizzare l'attenzione sulle principali criticità e priorità legate alla mobilità in Val di Bisenzio, con l'obiettivo di definire in tempi rapidi azioni concrete con le progettualità già messe in campo dalla Regione Toscana.

