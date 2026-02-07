Mobilità e dignità riscatto e necessità | il treno come urgenza per Avellino

Questa mattina ad Avellino Scalo è stato presentato un report basato su un’indagine tra i cittadini. I residenti parlano di mobilità difficile, di treni spesso in ritardo e di una rete ferroviaria che non soddisfa più le esigenze della città. La priorità è far ripartire il treno come strumento di dignità e riscatto, ma ci vorrà tempo e investimenti concreti. La questione trasporti torna al centro del dibattito locale, con i cittadini che chiedono risposte rapide e reali miglioramenti.

Avellino – Questa mattina, ad Avellino Scalo, è stato presentato un report nato da un’indagine civica tra i cittadini. Il documento restituisce un ritratto della vita quotidiana, con i suoi disagi e le priorità: mobilità, lavoro, servizi e vivibilità. L’indagine segue la recente classifica sulla qualità della vita, che ha collocato Avellino al 77° posto, confermando le criticità percepite. Tra i temi emersi, il collegamento ferroviario appare come una necessità tanto concreta quanto simbolica. «Il report mette in luce quanto il tema del treno sia centrale nella vita quotidiana di migliaia di persone.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Scalo

Legambiente Campania organizza un flashmob e un sit-in ad Avellino per sensibilizzare sull'importanza della mobilità sostenibile e richiamare l’attenzione sulla riattivazione della linea ferroviaria locale, evidenziando il ruolo del trasporto ferroviario come elemento chiave per una mobilità più ecologica e accessibile nella regione.

Ultime notizie su Avellino Scalo

