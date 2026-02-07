MJF minaccia CM Punk | Voglio distruggere quella faccia

Maxwell Jacob Friedman ha fatto sapere di voler distruggere CM Punk. In un’intervista, ha usato parole dure e ha minacciato di mettere fine alla rivalità, lasciando intendere che non si fermerà davanti a niente. La tensione tra i due wrestler aumenta giorno dopo giorno, e ora tutti restano a guardare cosa succederà davvero.

In un intervento mediatico recente, Maxwell Jacob Friedman ha acceso i riflettori sulla rivalità con CM Punk, presentando una lettura della faida che va oltre la mera contesa sul ring. L'energia di MJF si intreccia con la cornice della AEW, offrendo un quadro teso e definito per il prossimo grande evento. Durante l'intervista a Compas on the Beat è emersa una risposta immediata non appena è stato toccato il tema della forbidden door. Friedman ha interrotto la domanda e si è rivolto a Punk con una carica di aggressività che va oltre la semplice provocazione. Secondo lui, Punk non avrebbe mai dovuto avere una vittoria su di lui nel Dog Collar Match, vittoria attribuita da MJF a circostanze favorevoli generate dall'interferenza di Wardlow.

