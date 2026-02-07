Mistero sulla costa toscana | ritrovati due cani morti su spiagge di San Rossore e Calambrone Indagini in corso

Su due spiagge della Toscana, quella di San Rossore e di Calambrone, sono stati trovati due cani morti. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo. La scoperta ha lasciato sgomenti i residenti e gli animalisti, che ora chiedono risposte rapide.

Le spiagge di San Rossore e Calambrone, un tratto di costa che si affaccia sul Mar Ligure, sono state teatro di un ritrovamento inquietante che ha immediatamente allertato le autorità locali e le associazioni di volontariato. Due carcasse di cani, di taglia media, sono state rinvenute sulla battigia nei giorni tra il 30 gennaio e il 1 febbraio 2026, sollevando interrogativi sulle cause della morte e sulle possibili dinamiche che hanno portato i corpi degli animali a finire in mare. La scoperta, avvenuta in un periodo segnato da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con piogge intense e forti temporali che hanno colpito la provincia, ha immediatamente innescato un'indagine volta a fare luce su un evento che appare, a prima vista, insolito e preoccupante.

