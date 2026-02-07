Miracolo a Milano in sala 75 anni dopo

Dopo 75 anni dal suo debutto, “Miracolo a Milano” torna nelle sale della Cineteca di Milano. Il film di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, girato tra via Valvassori Peroni e il giardino Zavattini, viene proiettato di nuovo per celebrare un capolavoro che ancora oggi affascina il pubblico. I luoghi del set, considerati un museo a cielo aperto, sono stati riscoperti e valorizzati in questa occasione speciale.

A 75 anni esatti dal suo debutto cinematografico torna nelle sale della Cineteca "Miracolo a Milano", il capolavoro firmato da Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, girato in città (un museo a cielo aperto, tra via Valvassori Peroni e il giardino Zavattini ricorda oggi i luoghi del set). "Miracolo a Milano" uscì nelle sale l'8 febbraio 1951. Oggi alle 14.30 sul grande schermo del Cinema Arlecchino si vedrà la versione originale con sottotitoli in inglese. Il film resterà in calendario una settimana (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica) e la proiezione di lunedì sarà introdotta dal direttore del Piccolo Teatro di Milano, Claudio Longhi, in dialogo con il critico e giornalista Maurizio Porro.

