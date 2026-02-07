Milano vestito da nazista in corso Vittorio Emanuele | Una provocazione per la causa transgender

Milano, 7 febbraio 2026 – I ghisa lo hanno incrociato in corso Vittorio Emanuele a Milano e la loro attenzione è stata immediatamente attirata dall'abbigliamento del ragazzo: un'uniforme della Wehrmacht, l'esercito nazista della Seconda guerra mondiale. Fermato in pieno centro nella mattinata di sabato 7 febbraio, il venticinquenne italiano, residente nell'hinterland milanese, ha detto di non essere di estrema destra e di non voler inneggiare a Hitler, ma di aver indossato quella divisa per provocazione. La causa transgender. Il giovane aveva infatti anche una bandiera arcobaleno contro la transfobia: agli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli ha spiegato che il suo intento era quello di sensibilizzare l'attenzione dei passanti, numerosi in centro anche per via dell'inizio delle Olimpiadi, sulla causa transgender.

