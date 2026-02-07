Milano scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi Sei attivisti portati in Questura

Questa mattina a Milano, un corteo di antagonisti ha tentato di bloccare le strade vicino ai luoghi dei Giochi Olimpici. La polizia è intervenuta subito, e sei attivisti sono stati portati in Questura. La protesta si è accesa in pochi minuti, con alcune tensioni tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La situazione resta sotto controllo, ma si respira un’aria di scontro.

AGI - Scontri al corteo degli antagonisti a Milano organizzato per protestare contro gli organizzatori dei Giochi Olimpici. La polizia di Stato ha risposto con l'uso di lacrimogeni e l'idrante a un fitto lancio di petardi e fuochi d'artificio al tentativo di una parte di manifestanti di avvicinarsi allo sbarramento collocato all'imbocco della tangenziale a Corvetto. Sei manifestanti portati in Questura . Sei delle sette persone bloccate da polizia e carabinieri nella fase degli scontri al corteo di Milano contro le Olimpiadi sono state accompagnate in Questura. La loro posizione e' al vaglio.

