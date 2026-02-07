Milano in piazza contro le Olimpiadi | scontri tra manifestanti e polizia

A Milano, alcuni manifestanti sono scesi in piazza contro le Olimpiadi. La protesta è iniziata a Porta Romana, dove un gruppo ha sfilato con uno striscione del Comitato Insostenibili Olimpiadi. La polizia ha tentato di bloccare la manifestazione, e sono scoppiati degli scontri. La situazione è ancora tesa e non si esclude che ci siano ulteriori sviluppi nel corso della giornata.

È partito da Porta Romana il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano Cortina: oltre 3mila partecipanti all'inizio, ma il numero è destinato ad aumentare. In testa al corteo uno striscione firmato Cio - Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne". Una volta che il corteo è arrivato al Corvetto, un gruppo di manifestanti incappucciati e con caschi si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est, lanciando bottiglie, petardi e fumogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa, per sfondare il cordone della polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, in piazza contro le Olimpiadi: scontri tra manifestanti e polizia Approfondimenti su Milano Olimpiadi Genova, corteo antifascista contro CasaPound: scontri tra manifestanti e polizia in piazza Alimonda Milano, in piazza contro le Olimpiadi: oltre 3000 manifestanti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Ice? solo nello spritz, Milano in piazza contro la milizia trumpiana alle olimpiadi; Il Pd porta Milano in piazza contro l’Ice: No alle Olimpiadi senza diritti; Milano in piazza contro gli agenti Ice di Trump alle Olimpiadi invernali - Video; Ice a Milano per le Olimpiadi, migliaia di persone alla manifestazione: fischietti come a Minneapolis. Milano Cortina, partito il corteo contro le Olimpiadi: cinquemila persone in piazza, fumogeni vicino al Villaggio olimpicoSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato Insostenibili ... ilmessaggero.it Milano Cortina, lanciati petardi e bottiglie al corteo contro le Olimpiadi: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 5 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... leggo.it #Olimpiadi, la Milano antagonista scende in piazza con le Utopiadi x.com Olimpiadi, la Milano antagonista scende in piazza con le Utopiadi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.