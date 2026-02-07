Milano in piazza contro le Olimpiadi | oltre 3000 manifestanti

Oltre 3.000 persone hanno preso parte a una manifestazione a Milano contro le Olimpiadi invernali. La protesta è partita da Porta Romana, con uno striscione del Cio e del Comitato Insostenibili Olimpiadi che dice:

È partito da Porta Romana il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano Cortina. Al momento, i partecipanti sono oltre tremila, ma il numero è destinato ad aumentare. In testa al corteo uno striscione firmato Cio - Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne". La manifestazione si sta muovendo lungo Corso Lodi., Prima di iniziare, i manifestanti hanno eseguito un flash mob, cantando e sollevando gli alberi di cartone, simbolo degli abbattimenti avvenuti per la realizzazione della pista da Bob a Cortina: "Un inno per protestare contro lo scempio che c'è stato di larici abbattuti per costruire la pista di bob di Cortina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa mattina a Milano centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e contro l’arrivo dell’Ice in città.

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro la presenza dell’Ice americano durante le Olimpiadi invernali.

