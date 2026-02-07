Sono almeno sei i manifestanti fermati a seguito degli scontri al Corvetto durante il corteo organizzato dal "Comitato insostenibili Olimpiadi" a Milano. Tra questi ci sarebbero quattro uomini e due donne. Dopo i disordini all'ingresso dell'autostrada A1, la marcia è proseguita lungo viale Lucania per concludersi tra corso Lodi e viale Bacchiglione. I manifestanti si sono dispersi al grido di "tutti liberi, tutte libere". "A Milano ancora una volta abbiamo assistito alla solita vergognosa sceneggiata dei delinquenti dei centri sociali che trasformano ogni manifestazione in un pretesto per aggredire le nostre forze dell'ordine", scrive Silvia Sardone, vice segretario della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, i "terroristi olimpici" attaccano la polizia: almeno sei fermati

I tiratori scelti della Polizia di Stato sono già sul campo ai siti olimpici di Milano e Cortina.

In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, la Polizia di Stato ha rafforzato la sicurezza nei siti olimpici.

Milano, scontri tra antagonisti e polizia a Corvetto: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 6 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... ilmattino.it

Vandali nel villaggio olimpico di Milano, dubbi sulla sicurezza nonostante un piano da 50 milioni di euroVandali nel villaggio olimpico delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: devastate 70 docce, primi dubbi sul maxi piano sicurezza ... virgilio.it

Milano, 29 gennaio del 1979. Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica, ha accompagnato da pochi minuti il figlio Marco a scuola quando viene ucciso in un agguato di Prima Linea: sono 5 i terroristi in azione, la rivendicazione arriva poco do facebook

Milano, 29 gennaio del 1979. Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica, ha accompagnato da pochi minuti il figlio Marco a scuola quando viene ucciso in un agguato di Prima Linea: sono 5 i terroristi in azione, la rivendicazione arriva poco do x.com