Nelle prime gare di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia conquista subito due medaglie. Giovanni Franzoni sale sul secondo gradino del podio, ottenendo l’argento, mentre Dominik Paris si ferma al terzo posto, conquistando il bronzo. Lo svizzero Franjo Von Allmen vince l’oro davanti a un pubblico che già si infiamma per questa prima prova azzurra.

Si colorano subito d'azzurro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: due italiani sul podio della discesa libera maschile, sono Giovanni Franzoni d'argento e Dominik Paris di bronzo alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen, nuovo campione olimpico. Spettacolo a Bormio, sulla mitica "Stelvio", la prima gara che assegnava le medaglie di questi Giochi italiani. Una gara fantastica su una pista bellissima e perfettamente preparata che ha visto l'elvetico, uno dei favoriti della vigilia, protagonista di una prova pressoché perfetta. Bene, anzi benissimo i due azzurri più attesi. Franzoni è stato l’unico a contenere il distacco da Von Allmen sotto il mezzo secondo e ha forse pure qualche rimpianti per una piccola sbavatura che se evitata avrebbe potuto avvicinarlo sensibilmente all'impresa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, spettacolo Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella libera

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina a Milano Cortina l’Italia ha conquistato due medaglie nella discesa libera maschile.

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; I migliori eventi gastronomici da non perdere a Milano durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 (in aggiornamento); Milano Cortina 2026, guida ragionata agli eventi: per non perdere nulla delle Olimpiadi.

Marco Balich, chi è il mago italiano della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: il matrimonio finito e la casa nel cuore di MilanoTutto il mondo con gli occhi puntati sull’Italia per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il nome che tutti sussurrano non è solo quello ... leggo.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 7 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi sabato 7 febbraio va in scena la quarta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo tre giornate preliminari e la Cerimonia ... oasport.it

Milano Cortina apre i Giochi con una sfilata tricolore ispirata a Giorgio Armani: eleganza essenziale, identità italiana e moda che diventa racconto simbolico, tra sport e visione. facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com