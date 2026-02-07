Milano Cortina Malagò | Siamo pronti a scrivere di nuovo la storia Una cerimonia ‘armoniosa’

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un grande spettacolo, ricco di emozioni e momenti solenni. Malagò ha detto che sono pronti a scrivere di nuovo la storia, mentre gli atleti e le delegazioni hanno fatto il loro ingresso tra applausi e sorrisi. L’evento si è dimostrato all’altezza delle aspettative, con una festa che ha unito sport e cultura in modo spontaneo e coinvolgente.

La serata prevede una cerimonia di circa tre ore con l'entrata di cantanti e attori, oltre agli atleti, ognuno del proprio Paese. La serata si è aperta con un quadro che rappresenta a pieno l'armonia, attraverso una riproduzione, in chiave di ballo, di Amore e Psiche di Canova. Per l'occasione si sono esibiti due ballerini della Scala, Claudio Boriello e Antonella Albano. A seguire è entrata Matilda De Angelis, nelle vesti di una direttrice d'orchestra che ha diretto, in maniera figurata, tre grandi maestri della musica italiana: Puccini, Rossini e Verdi. Il tutto si è concluso con un tripudio di colori discesi dal cielo e ogni ballerino rappresentante di un elemento tipico italiano che può andare dalla natura all'arte, dalla storia alla cucina.

