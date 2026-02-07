Milano-Cortina Macron rosica | cosa pubblica durante la cerimonia una provocazione ridicola

Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Macron ha fatto parlare di sé con una pubblicazione sui social che molti hanno interpretato come una provocazione. Il presidente francese non era presente a San Siro, dove si è svolta la cerimonia, ma ha scelto di condividere un post in rete, scatenando reazioni contrastanti. La sua scelta ha alzato ulteriori tensioni tra Italia e Francia, con alcuni che vedono in questa mossa un gesto studiato per creare scompiglio.

Un colpo di nostalgia per Emmanuel Macron? Oppure, come molti sospettano, una clamorosa provocazione anti-italiana, proprio nelle ore in cui si celebra la cerimoni d'apertura delle Olimpiadi invernali? A San Siro, per il via ai Giochi di Milano-Cortina, il presidente francese venerdì sera non c'era. Lo staff dell'Eliseo aveva addotto una scusa poco credibile: " Altri impegni in agenda", evidentemente più importanti di quello in terra italiana. In tanti, su X, hanno esaltato l'organizzazione della cerimonia contrapponendola ironicamente ai disastrosi Giochi estivi di Parigi 2024, con la pacchiana cerimonia " woke ", le devastanti polemiche sulla " blasfema" Ultima cena, per non parlare sul Villaggio olimpico e la Senna inquinata che hanno messo a forte rischio la tenuta psico-fisica e addirittura la salute degli atleti in gara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ghali pubblica un post polemico sulla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina.

Questa sera allo stadio di San Siro si apre ufficialmente l’evento più atteso: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

