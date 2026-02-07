Milano-Cortina | la cerimonia inaugurale ripresa dalla stampa internazionale

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha attirato l’attenzione di tutta la stampa internazionale. Tutti i principali quotidiani hanno dedicato ampio spazio all’evento, che ha segnato l’inizio ufficiale delle gare. La cerimonia si è svolta ieri sera tra entusiasmo e spettacolo, con immagini che hanno fatto il giro del mondo.

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Tutti i principali quotidiani internazionali hanno dato ampio spazio alla cerimonia di inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Una ricca fotogallery apre la pagina della Cnn, che cita la presenza di star come Andrea Bocelli e Mariah Carey allo stadio San Siro di Milano. Per la prima volta nella storia - scrive l'emittente americana - sono stati accesi due bracieri, uno a Milano e l'altro a Cortina d'Ampezzo, a rappresentare le due città ospitanti. Proprio sulla centralità di Milano si concentra il Washington Post, che sottolinea il "tocco milanese" dei Giochi, citando la moda di Giorgio Armani ma anche riferendosi sia allo Stadio-emblema calcistico della città, che alla "resilienza della Lombardia, la provincia settentrionale che è diventata il centro del tragicamente alto numero di vittime della pandemia in Italia e non solo ha resistito, ma è anche prosperata".

