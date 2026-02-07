Milano Cortina inaugurate le Olimpiadi invernali | Mattarella e Meloni in piedi per gli azzurri dall' Italia messaggio di pace per l' Ucraina

Questa sera Milano e Cortina hanno acceso i loro bracieri gemelli, ispirati ai nodi di Leonardo da Vinci. La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali ha attirato un grande pubblico, tra applausi e emozioni. Il presidente Mattarella e la premier Meloni si sono alzati in piedi per tifare gli atleti italiani, mentre il messaggio di pace per l’Ucraina ha attraversato la piazza. È stata una notte che resterà impressa nella memoria di tutti, tra luci, calore e speranza.

I due bracieri gemelli di Milano e Cortina, ispirati ai nodi di Leonardo da Vinci, si accendono un notte memorabile e perfetta, invernale eppure caldissima di messaggi di pace, di fiera italianità, di barlumi e fiammate di speranza. E con chiari messaggi da parte del pubblico allo stadio di San Siro, dove si celebra la cerimonia inaugurale: fischi copiosi quando sfila la squadra di Israele, ovazioni per gli atleti ucraini, applausi convinti per la squadra statunitense, ma fischi al vicepresidente Vance quando appare sui maxischermi. Così davanti ai grandi del mondo, riuniti nel vetusto tempio di San Siro sotto lo sguardo del presidente Sergio Mattarella che è arrivato qui su un tram numero 26 guidato da Valentino Rossi, inizia la XXV edizione delle Olimpiadi invernali.

