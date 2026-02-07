Milano Cortina Ghali censurato nella cerimonia? Polemica social non si ferma

Questa sera, durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina allo stadio di San Siro, Ghali ha salito sul palco per esibirsi. Dopo la sua performance, sui social sono subito divampate polemiche, con molti che si sono chiesti se il rapper sia stato censurato o meno. La discussione non si ferma e sui social continua a crescere.

