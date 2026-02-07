Milano-Cortina | Fratoianni ' censura Ghali e per non parlare di telecronaca offesa a spettatori'

Questa sera a Roma, il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha attaccato duramente la trasmissione TeleMeloni. Secondo lui, i produttori hanno censurato il rapper Ghali due volte, in modo evidente, e hanno evitato di parlare di telecronaca. Fratoianni definisce tutto questo come un’offesa agli spettatori, che si sono trovati davanti a una scena di censura e omissioni. La polemica si accende nel giorno in cui si discute anche della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ieri sera è andata in scena l'ennesima vergognosa puntata di TeleMeloni: hanno censurato Ghali due volte. Prima della serata inaugurale delle Olimpiadi, decidendo preventivamente cosa avrebbe detto e cosa 'non' avrebbe potuto dire. E l'hanno oscurato durante la serata, senza degnarlo di un primo piano nei tre minuti di performance e senza neppure che il direttore di RaiSport, il melonianissimo Paolo Petrecca, ne citasse il nome". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Avranno avuto paura del messaggio di Gianni Rodari contro la guerra che Ghali ha recitato davanti al mondo? Quel che è certo - prosegue il leader di SI - è che non si smentiscono mai: fanno finta di battersi per la libertà di pensiero e di parola, in realtà concepiscono solo la libertà di ascoltare ciò che conviene a loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ieri sera, durante la telecronaca di Rai Sport, è successo qualcosa di insolito.

La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche.

