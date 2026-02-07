Milano Cortina dalle polemiche su Ghali ai fischi per Vance | il day after
Questa mattina a Milano si sono vissuti momenti tesi. Durante gli eventi, Ghali è stato oggetto di polemiche e alcuni hanno fischiato J.D Vance, mentre Jannik Sinner non è apparso, come atteso. La giornata si è chiusa con molte domande ancora aperte sui prossimi giorni.
(Adnkronos) – Ghali censurato? I fischi a J.D Vance e l'assenza – ampiamente prevista – di Jannik Sinner. Nel day after, Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, risponde alle domande sui casi – veri o presunti – che hanno caratterizzato la cerimonia d'apertura dei Giochi andata in scena a San Siro. "Io . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Olimpiadi, cerimonia d’apertura in calando: la sfilata deserta e i fischi a Vance. La pace confinata ai discorsi di Ghali e Theron
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi si svolge in modo insolito.
Olimpiadi, la cerimonia d’apertura: la sfilata deserta, fischi a Israele e Vance. La pace confinata ai discorsi di Ghali e Theron
Questa notte, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è svolta sotto una pioggia di fischi e proteste.
ULTIM’ORA È iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice L'allerta è massima facebook
Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.