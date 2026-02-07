Milano Cortina dalle polemiche su Ghali ai fischi per Vance | il day after

Questa mattina a Milano si sono vissuti momenti tesi. Durante gli eventi, Ghali è stato oggetto di polemiche e alcuni hanno fischiato J.D Vance, mentre Jannik Sinner non è apparso, come atteso. La giornata si è chiusa con molte domande ancora aperte sui prossimi giorni.

