Milano-Cortina Constantini e Mosaner sconfiggono la Norvegia | vittoria col brivido

Nella quinta partita del girone di curling doppio misto, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto la Norvegia con il punteggio di 6-5. La vittoria è arrivata al termine di una partita combattuta fino all'ultimo stone, con i due italiani che sono riusciti a mantenere la calma nei momenti più difficili. La sfida si è conclusa con un brivido, ma alla fine il pubblico ha potuto festeggiare un risultato importante per la squadra azzurra.

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto la Norvegia 6-5 nella quinta partita del girone di curling doppio misto. La vittoria è stata molto sofferta. L'Italcurling, sotto 5-3, ha raggiunto il pareggio solo alla settima mano. All'ottava e ultima mano la Norvegia godeva dell'ultimo tiro e del power play (la possibilità di disporre le pietre in modo offensivo), ma la coppia azzurra è riuscita a rubare il punto e a portare a casa una vittoria che ne rilancia le ambizioni. Negli stessi minuti. il Canada è stato sconfitto dall'Estonia, permettendo all'Italia di superare i nordamericani che godono del vantaggio nello scontro diretto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

#Milano-Cortina 2026 || Stefania Constantini e Amos Mosaner ritrovano la vittoria nel curling.

Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026.

