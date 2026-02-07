Milano-Cortina Constantini e Mosaner sconfiggono la Norvegia | vittoria col brivido

Da liberoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta partita del girone di curling doppio misto, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto la Norvegia con il punteggio di 6-5. La vittoria è arrivata al termine di una partita combattuta fino all'ultimo stone, con i due italiani che sono riusciti a mantenere la calma nei momenti più difficili. La sfida si è conclusa con un brivido, ma alla fine il pubblico ha potuto festeggiare un risultato importante per la squadra azzurra.

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto la Norvegia 6-5 nella quinta partita del girone di curling doppio misto. La vittoria è stata molto sofferta. L'Italcurling, sotto 5-3, ha raggiunto il pareggio solo alla settima mano. All'ottava e ultima mano la Norvegia godeva dell'ultimo tiro e del power play (la possibilità di disporre le pietre in modo offensivo), ma la coppia azzurra è riuscita a rubare il punto e a portare a casa una vittoria che ne rilancia le ambizioni. Negli stessi minuti. il Canada è stato sconfitto dall'Estonia, permettendo all'Italia di superare i nordamericani che godono del vantaggio nello scontro diretto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

milano cortina constantini e mosaner sconfiggono la norvegia vittoria col brivido

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Constantini e Mosaner sconfiggono la Norvegia: vittoria col brivido

Approfondimenti su Milano Cortina

Curling Milano-Cortina 2026, Constantini e Mosaner tornano a vincere: Svizzera battuta 12-4

#Milano-Cortina 2026 || Stefania Constantini e Amos Mosaner ritrovano la vittoria nel curling.

Milano Cortina, italiani in gara oggi: da Constantini-Mosaner all’hockey, orario e dove vederli

Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il grande giorno è alle porte: Vogliamo i playoff per giocarci un'altra medaglia; Curling, Milano Cortina 2026: esordio vincente per Constantini/Mosaner nel doppio misto; Mosaner-Constantini, partenza ok! Corea ko 8-4, gli highlights; Olimpiadi Milano Cortina 2026: gli Azzurri in gara oggi 5 febbraio.

milano cortina constantini eOlimpiadi Milano Cortina, il programma: da Constantini-Mosaner a Guignard-Fabbri, gli italiani in gara oggiIn attesa della cerimonia d'apertura di questa sera, il dettaglio del programma della prima giornata. Italiani in gara nel curling doppio misto e pattinaggio di figura. ilmattino.it

milano cortina constantini eINDOMABILI! Constantini/Mosaner si ribellano nelle difficoltà e beffano la Norvegia con una ‘rubata’ all’ultimo end!Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno firmato un'autentica magia nella sesta partita del torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.