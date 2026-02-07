Milano-Cortina Calà | Avrei fatto il tedoforo ma non me l’hanno chiesto si saranno dimenticati

Calà commenta con un sorriso amareggiato la sua esclusione dalla lista dei tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina. “Avrei fatto volentieri la fiaccola, ma non me l’hanno chiesto. Si saranno dimenticati di me”, dice, ricordando i momenti belli legati a questa manifestazione. Per lui, Milano e Cortina sono più di semplici città: sono parte della sua vita. Eppure, nonostante la delusione, resta felice di aver vissuto quegli anni di emozioni legate ai Giochi.

CORTINA – "Queste Olimpiadi mi sollevano una marea di bei ricordi. Sia Milano che Cortina sono proprio parte della mia vita, qualcuno ha anche detto che avrei dovuto portare io la fiaccola. E sì che l'avrei fatto il tedoforo, l'hanno chiesto a tutti e a me no, si vede che si sono dimenticati". Ad esprimere il suo rammarico è Jerry Calà in un'intervista a 'La Stampa'. L'attore, sulla scia dei ricordi che lo legano alle località dei Giochi invernali 2026, racconta, pensando a Cortina: "La famosa battuta di Guido Nicheli con Stefania Sandrelli in Vacanze di Natale: 'via della Spiga-Hotel Cristallo di Cortina in due ore, 54 minuti e 27 secondi, Alboreto is nothing', specificava quanto ci metteva fra Milano e le Dolomiti con il suo bolide, era il ritratto di un'Italia un po' cafona che andava a Cortina non per sciare, ma per farsi vedere lì.

