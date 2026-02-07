Milano-Cortina Buonfiglio | Due medaglie grande emozione

Milano-Cortina si apre con una bella notizia per gli sportivi italiani. Buonfiglio, uno dei protagonisti, si lascia andare a parole di gioia: “Due medaglie, grande emozione”. La vittoria arriva subito, e l’atleta si sente felice di aver condiviso questo momento con Giovanni e Dominik. La prima giornata delle Olimpiadi è iniziata con il botto, e gli azzurri sono già carichi per le sfide a venire.

Roma, 7 feb. (askanews) – “È una grandissima emozione iniziare con due medaglie e abbracciare Giovanni e Dominik. Questo è il premio per il loro impegno. La tensione era tale che non sono nemmeno riuscito a vedere la gara: ho alzato la testa solo dopo il traguardo, quando ho sentito l’urlo”. Lo dice il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo la doppia medaglia in discesa libera con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris alle Olimpiadi di Milano Cortina. “I miei complimenti vanno al presidente della Fisi Flavio Roda”, sottolinea Buonfiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A sette giorni dall’inizio dei Giochi di Milano e Cortina, le autorità si dicono soddisfatte della sicurezza messa in campo.

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

