Milano-Cortina Brignone | Decideremo cosa è meglio per me

La sciatrice Federica Brignone si mostra ottimista in vista dei prossimi impegni. Dopo alcuni giorni di allenamenti, dice di sentirsi meglio, soprattutto negli atterraggi. Questa mattina si è parlato di una riunione nel pomeriggio per decidere se continuare a competere o meno. La sua salute e il suo stato fisico sono al centro delle discussioni, ma per ora Brignone sembra fiduciosa.

Roma, 7 feb. (askanews) – "Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi. Nel pomeriggio faremo una riunione per decidere cosa è meglio per me". Così Federica Brignone dopo le prove della libera femminile della discesa in programma domani. Soddisfatta Sofia Goggia: "Sono contenta delle mie linee e del feeling -le parole di Sofia Goggia- Ho provato le cose che volevo, eccetto la prima traversa: quella mi ha dato problemi ieri come a tante altre. La mia chiave sta molto lì, analizzando questa seconda prova". Poi sulla cerimonia di apertura, che l'ha vista accendere il braciere a Cortina: "Un'emozione molto intensa, poi prendere la torcia dalle mani di Gustavo (Thoeni, ndr) è stato un immenso onore per me, come anche poterlo accendere in simultanea con Tomba e Compagnoni a Milano"

Federica Brignone, azzurra dello sci alpino, condivide il suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

