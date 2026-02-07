Milano-Cortina | Bonelli ' Ghali oscurato apertura Olimpiadi nel caos TeleMeloni'

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è svolta in modo movimentato. Durante la diretta, Rai ha evitato di mostrare Ghali e di menzionarlo, come se l’artista non fosse presente. La decisione ha suscitato polemiche, soprattutto dopo le accuse di censura arrivate dallo stesso rapper, che aveva già denunciato una limitazione al suo intervento nei giorni precedenti. La trasmissione si è concentrata su altri aspetti, lasciando l’artista in ombra e creando tensione tra pubblico e organizzatori.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi la Rai ha di fatto censurato Ghali: mai citato espressamente dal telecronista e direttore di RaiSport Paolo Petrecca, mai inquadrato in primo piano, oscurato dal racconto televisivo dopo le polemiche dei giorni precedenti, in cui lo stesso artista aveva denunciato una censura preventiva al suo intervento". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Ev. "Un fatto grave, incompatibile con il ruolo del servizio pubblico. In un momento simbolico e importante per il Paese, seguito da milioni di persone in Italia e all'estero, la Rai ha scelto di rimuovere un artista dalla narrazione invece di garantire informazione corretta e pluralismo.

