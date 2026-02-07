Milano-Cortina altro che Macron | il clamoroso gesto di questo francese

Emmanuel Macron ha fatto parlare di sé ancora una volta, ma questa volta per un gesto che ha sorpreso molti. Il presidente francese ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, preferendo un pranzo con il re del Bahrain. La scelta ha generato commenti e polemiche, soprattutto tra chi si aspettava una presenza più istituzionale. Intanto, in Italia si continua a seguire con attenzione gli eventi legati alla manifestazione, che promette di restare al centro dell’attenzione per tutta la durata dei giochi.

Dite a Emmanuel Macron che i francesi non sono tutti come lui, che ha snobbato la cerimonia dei Giochi di Milano Cortina perché aveva in agenda un pranzo con il re del Bahrain (proprio ieri, pensa te.). E magari che ha peccato di grandeur a non venire in Italia glielo spiegherà Émilien Jacquelin, biatleta transalpino che gareggerà sì con i colori dei galletti ma con l’Italia nel cuore. E non solo per alcuni suoi antenati, ma perché sulla pista di Anterselva martedì nella 20 km porterà un orecchino appartenuto a Marco Pantani: «Marco è colui che mi ha fatto venire voglia di fare sport. Il suo panache (estro, ndr ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

