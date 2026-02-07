Ieri sera, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 allo stadio San Siro, il pubblico di Milano ha accolto con fischi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Mentre lui saliva sul palco, gli spettatori hanno iniziato a protestare forte, ma la trasmissione di NBC ha deciso di censurare la scena, tagliando i fischi in diretta mondiale. La censura ha suscitato molte polemiche sui social e tra i presenti, che hanno visto riflessa una certa attenzione a non mostrare la contestazione.

Ieri sera, quando il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è apparso sui maxischermi dello stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026, il pubblico milanese ha reagito con una sonora contestazione. Fischi, buu e qualche sporadico applauso hanno accolto Vance e sua moglie Usha mentre applaudivano gli atleti americani sventolando bandierine.La reazione ostile è stata documentata dalla televisione canadese CBC, i cui commentatori hanno immediatamente registrato l’accaduto. La giornalista Adrienne Arsenault ha dichiarato in diretta: “Ecco il vicepresidente JD Vance. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, NBC taglia i fischi al vicepresidente Vance: la censura in diretta mondiale

