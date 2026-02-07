Milano-Cortina 2026 la nazionale USA di curling sceglie Claut come base di allenamento

La nazionale americana di curling ha scelto Claut come quartier generale per preparare i prossimi Giochi Olimpici Invernali. La squadra degli Stati Uniti si allenerà in questa piccola località, tra le montagne, per affinare le proprie tecniche prima di arrivare in Italia. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando sorpresa tra gli appassionati di sport invernali. Ora i giocatori americani si concentrano sulla preparazione in vista di un evento che si avvicina sempre di più.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno preso ufficialmente il via con una prima cerimonia di apertura diffusa tra lo stadio San Siro di Milano e le iconiche Dolomiti. Cortina è diventata per l'occasione la capitale del curling dove si stanno tenendo le prime sfide valide per la.

Il curling si prepara a vivere l'appuntamento di Milano Cortina 2026, con le ultime qualificazioni assegnate e il quadro delle partecipanti ormai definito.

La nazionale italiana di curling si scontra con il direttore tecnico sulle scelte fatte in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

