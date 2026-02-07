Milano Cortina 2026 la cerimonia di apertura ideata con il contributo creativo di Giorgio Armani

Venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina hanno dato il via ai Giochi Olimpici Invernali 2026 con una cerimonia di apertura trasmessa in tutto il mondo. La manifestazione si è svolta in modo diffuso, coinvolgendo diverse location e pubblico internazionale. Tra gli eventi, un momento speciale è stato il contributo creativo di Giorgio Armani, che ha dato un tocco elegante alla giornata. La cerimonia ha mostrato il volto festoso e dinamico di questa grande occasione sportiva.

La cerimonia diffusa di apertura della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è stata trasmessa in diretta in tutto il mondo venerdì 6 febbraio. Nel capoluogo lombardo, l'evento si è svolto al San Siro Olympic Stadium alla presenza delle massime autorità, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Kristy Coventry, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. In virtù del suo rapporto speciale con lo sport, Giorgio Armani era stato coinvolto in prima persona alla progettazione della cerimonia, contribuendo alla definizione del concept e "disegnando" l'ingresso delle due bandiere.

