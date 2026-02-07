Milano Cortina 2026 JD Vance portafortuna | arriva e il team Usa segna due punti

J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha fatto il suo ingresso a Milano e subito il team americano ha segnato due punti. L’attenzione si sposta su questo gesto, che sembra portare fortuna alle atlete statunitensi in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Vance ha fatto il suo ingresso tra gli applausi e le telecamere, diventando il protagonista di questa prima fase di preparazione.

(Adnkronos) – Omrai è l'amuleto ufficiale. J.D. Vance, vicepresidente Usa, si conferma il portafortuna delle atlete americane. Da quando si è seduto in tribuna vip, felpa blu con scritto Usa, le giocatrici di hockey made in Usa hanno segnato due reti e sono in vantaggio 3 a 0 sulla Finlandia. Nella partita, sempre di hockey. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Hockey ghiaccio, le convocate di Team USA per Milano Cortina 2026: squadra stellare per sfidare il Canada A meno di un mese dall'inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio a Milano, sono state annunciate le convocate di Team USA. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: arrivato Vance, vicepresidente Usa. Si attenua la polemica su agenti Ice ai Giochi Arriva a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, per i preparativi delle Olimpiadi 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: il calendario completo e programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici; Olimpiadi Milano Cortina 2026: l'offerta Rai a 360°; Milano-Cortina 2026, polemica su Ice alle Olimpiadi. Piantedosi: Mai agenti per le strade; Milano-Cortina 2026, iniziano le Olimpiadi: sedici atleti veneti in gara, quattro dal Vicentino. Milano Cortina, dalle polemiche su Ghali ai fischi per Vance: il day afterVarnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026: 'Ghali? Segmento molto poetico e che ha dato un contributo importante all'intera cerimonia' ... adnkronos.com Olimpiadi Milano-Cortina 2026, giallo sull’assenza di Macron: non vuole sedersi vicino a Vance?Emmanuel Macron non sarà presente alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che si terrà questa sera presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Second ... strettoweb.com Francesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico facebook Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.