Milano Cortina 2026 hockey femminile | Italia battuta 6-1 dalla Svezia

La squadra femminile di hockey su ghiaccio italiana subisce una pesante sconfitta nella prima partita del torneo olimpico. La Svezia domina dal primo all’ultimo minuto e vince 6-1, mostrando una maggiore qualità e un gioco più compatto. L’Italia adesso dovrà cercare di reagire nelle prossime sfide per restare in corsa.

Arriva la prima battuta d’arresto per l’Italia femminile nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio. La Svezia impone il proprio ritmo e si impone 6-1, sfruttando qualità, profondità e maggiore continuità nei momenti chiave della gara. Seconda partita e prima sconfitta per l’Italia femminile nel torneo di hockey su ghiaccio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre cedono 6-1 contro una Svezia solida e cinica, capace di colpire con continuità lungo tutto l’arco dell’incontro e di chiudere i conti già nel secondo periodo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || La prima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è aperta con partite di curling e hockey femminile.

L’Italia femminile di hockey su ghiaccio conquista la sua prima vittoria storica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio: i convocati dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Torneo maschile; Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 - Olympics.com; Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 - Olympics.com; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 7 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi sabato 7 febbraio va in scena la quarta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo tre giornate preliminari e la Cerimonia ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma di domani (8 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, domenica 8 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli ... oasport.it

ULTIM’ORA È iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice L'allerta è massima facebook

Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com