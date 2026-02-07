Milano blindata Antagonisti e ProPal provano a rovinare la festa

Questa mattina Milano si è svegliata sotto stretta sorveglianza. Antagonisti e gruppi di protesta hanno provato a disturbare i festeggiamenti per l’inizio della Milano-Cortina, ma le forze dell’ordine sono intervenute subito. Le strade sono state blindate e le misure di sicurezza sono state rafforzate, con molti agenti in giro e controlli serrati. La città si prepara ad accogliere gli eventi sportivi in tutta tranquillità.

Le parole d'ordine sono "safety" e "security". È lo slogan che circola fra i funzionari della Prefettura di Milano quando ieri mattina, dopo un rodaggio di settimane, si mette in moto la macchina della sicurezza per Milano-Cortina. Mentre il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, si concede una visita alla Pinacoteca di Brera, su Milano si accendono 3 mila le telecamere puntate su San Siro, il Pala Italia, Assago e il forum. Seguono il percorso della fiamma olimpica che, da via Pirelli alla Bicocca, attraversa la città fino al Meazza e all'Arco della Pace per l'accensione del braciere a cinque cerchi.

