Questa mattina presto, alle 5, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e rapinato in viale Bligny, vicino all’Università Bocconi. Un episodio violento che ha preso di mira il giovane mentre passeggiava nella zona. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell'aggressione.

La violenta rapina è avvenuta alle 5 di sabato, lungo viale Bligny, in zona Università Bocconi. Per fortuna le ferite riportate dal giovane non sono gravi: è stato trasportato all’ospedale Policlinico in codice giallo, dal personale del 118 intervenuto con ambulanza e automedica. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il ragazzo non è stato accoltellato i punti vitali e le ferite erano superficiali. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti col Nucleo Radiomobile. Secondo una prima ricostruzione, il ventunenne sarebbe stato aggredito da due ragazzi che, dopo averlo ferito, si sono allontanati con il suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, 21enne accoltellato e rapinato

