Il Milan si prende una pausa di tre giorni. Dopo la vittoria a Bologna, il tecnico Allegri ha deciso di fermare la squadra per permettere ai giocatori di recuperare completamente. Nessun allenamento in programma fino a lunedì, così i calciatori possono rilassarsi e ricaricare le energie in vista delle prossime sfide.

Programma inedito per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il successo esterno contro il Bologna e la consueta seduta di scarico del mercoledì, il tecnico toscano ha scelto la linea del recupero totale concedendo alla squadra tre giorni di riposo assoluto. I rossoneri torneranno a lavorare al centro sportivo domenica pomeriggio, dando il via a una settimana cruciale. SAN SIRO SI VESTE A CINQUE CERCHI – Il motivo del weekend senza campionato è legato allo storico appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo stadio di San Siro ospiterà infatti la cerimonia d’apertura dei Giochi, rendendo necessaria la sospensione delle attività calcistiche nell’impianto e il conseguente rinvio del match contro il Como, originariamente fissato per questa domenica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, weekend ai box per le Olimpiadi: Allegri concede tre giorni di relax

Approfondimenti su Milan Olimpiadi

Il Milan conclude il ciclo intenso di inizio 2026 con la vittoria per 1-0 sul Lecce, grazie al primo gol di Füllkrug con i rossoneri.

La pioggia non si ferma, e il weekend si presenta ancora sotto un cielo grigio in tutta la Toscana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Olimpiadi

Argomenti discussi: Milan, Allegri si gode la mini sosta: la rosa adesso può respirare; La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint; Brunch Milano: 65 posti senza rivali per il weekend; Milano, Area B 2026: la guida per evitare brutte sorprese.

Josh Nebo ai box: l'Olimpia Milano perde il lungo per almeno due settimanePiove sul bagnato in casa Olimpia Milano. Nuovo stop per Josh Nebo, che nel corso della gara di domenica scorsa contro Brescia, ha riportato un'elongazione muscolare del ... pianetabasket.com

Milan, Saelemaekers finisce ai box: per il belga lesione parziale del legamento collaterale medialeIl Milan comunica sui propri canali che Alexis Saelemaekers durante la partita di Empoli ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato ... m.tuttomercatoweb.com

Settore giovanile, il programma del weekend: sette impegni per il #Milan tra sabato 7 e domenica 8 febbraio #MilanPress x.com

Un altro weekend senza Milan facebook