Milan subito problemi per Cissè | sostituito in Catanzaro-Reggiana per infortunio

Durante la partita tra Catanzaro e Reggiana, il Milan ha già dovuto fare i conti con un problema. Alphadjo Cissè, arrivato da poco, si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo durante la gara. L’allenatore ha deciso di sostituirlo subito, lasciando i tifosi in ansia. Ora si attende di conoscere l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza nel prossimo impegno è già in dubbio.

Durante l'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha rinforzato la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con un solo nuovo arrivo. Parliamo, ovviamente di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato al Milan dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo l'ex Borussia Dortmund, il Milan ha chiuso un solo acquisto per la prima squadra, ma si tratta di un giocatore che si unirà ai rossoneri dalla prossima stagione. Parliamo di Alphadjo Cissè, acquistato dall'Hellas Verona per circa dieci milioni di euro, ma che finirà la stagione in corso al Catanzaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alphadjo Cissè avrebbe potuto andare subito al Milan, ma alla fine ha deciso di rimanere al Catanzaro.

Alphadjo Cissé ha già iniziato le visite mediche con il Milan.

