Milan si avvicina il rientro di Gimenez | il messicano sui social mostra il suo amore per i colori rossoneri

Santiago Gimenez si prepara a tornare in campo con il Milan. Il messicano ha condiviso su Instagram un messaggio in cui mostra tutta la sua passione per i colori rossoneri. I tifosi aspettano con ansia il suo rientro, che potrebbe arrivare presto.

Il Milan è pronto a riabbracciare uno dei suoi attaccanti. Santiago Gimenez è sempre più vicino al rientro e il messicano non vede l'ora di tornare in campo e di tornare a sentire il calore del pubblico di 'San Siro'. Nelle ultime ore, l'attaccante ex Feyenoord ha postato sul proprio profilo Instagram un post con diverse foto, tra cui alcune del tifo rossonero. La didascalia è chiara: "Te extraño. pero ya casi", ovvero "Mi manchi. ma ci siamo quasi". Il tutto accompagnato da due cuori rossoneri. Con queste parole, Gimenez ha voluto annunciare che manca sempre meno al suo ritorno in campo con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha condiviso sui social un video in compagnia della sorella, ironizzando sulla sua condizione.

