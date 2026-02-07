Milan senti Collavino | Contento che Arizala abbia scelto l’Udinese nonostante altri club importanti

Il calciatore colombiano Arizala ha scelto di trasferirsi all’Udinese, lasciando il Milan. Nonostante ci fossero altri club importanti interessati, alla fine ha optato per la squadra friulana. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo agente, Collavino, che si dice soddisfatto della decisione del giocatore. La trattativa si è conclusa senza problemi e Arizala si prepara a iniziare la nuova avventura in Serie A.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.