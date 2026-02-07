Milan senti Collavino | Contento che Arizala abbia scelto l’Udinese nonostante altri club importanti
Il calciatore colombiano Arizala ha scelto di trasferirsi all’Udinese, lasciando il Milan. Nonostante ci fossero altri club importanti interessati, alla fine ha optato per la squadra friulana. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo agente, Collavino, che si dice soddisfatto della decisione del giocatore. La trattativa si è conclusa senza problemi e Arizala si prepara a iniziare la nuova avventura in Serie A.
Juan Arizala, giovane calciatore colombiano, è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan. Alla fine dei giochi però il giovane è andato all'Udinese di Kosta Runjaic. Il direttore generale del club bianconero, Franco Collavino, ha voluto spendere alcune parole sul giovane acquisto, parlando delle sue caratteristiche e qualità. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero? Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter. Collavino su Arizala: «Juan Arizala è un esterno moderno, può giocare da quinto e da terzino, è veloce, ha tecnica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Questa mattina l’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Juan Arizala, il giovane attaccante colombiano del 2005.
Udinese, Collavino sui nuovi acquisti: "Arizala e Mlacic colpi per il futuro, su Zaniolo vi dico questo
L’Udinese ha fatto il suo mercato invernale e il direttore sportivo Collavino spiega le strategie.
