Milan senti Aquilani su Cissè | Catanzaro deve esserne orgogliosa Con lui percorso tecnico e umano

L’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani ha commentato l’arrivo di Alphadjo Cissè al Milan. “Catanzaro deve essere orgogliosa di lui”, ha detto Aquilani, sottolineando il percorso tecnico e umano del giovane classe 2006. Le sue parole sono un riconoscimento al talento e alla crescita di Cissè, che ora si prepara a fare il salto nel grande calcio.

Il Milan ha concluso il proprio calciomercato con un solo vero colpo per la prima squadra. Parliamo, ovviamente di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco sbarcato a Milano prima di gennaio, è arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo l'ex Borussia Dortmund, nessun rinforzo per la rosa di Massimiliano Allegri. Nelle settimane successive il Milan si è concentrato sulle giovanili rossonere e, in generale, sul futuro. Infatti, negli ultimi giorni di mercato, il club di Via Aldo Rossi ha acquistato a sorpresa dal Verona il talento classe 2006 Alphadjo Cissè.

