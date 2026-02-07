Milan Pulisic vede il Pisa | Allegri recupera il leader per l’anticipo

Questa mattina il Milan si allena in vista dell’anticipo contro il Pisa. Pulisic si è unito ai suoi compagni dopo aver recuperato dall’infortunio, mentre Allegri lavora per mettere a punto la formazione. La squadra vuole tornare subito alla vittoria dopo il successo contro il Bologna.

Archiviato il netto successo di Bologna, il Milan riprende la preparazione con una gestione particolare del calendario. A causa del rinvio della sfida contro il Como (inizialmente prevista per il 18 febbraio), i rossoneri godranno di una mini-sosta forzata che permetterà a Massimiliano Allegri di recuperare pezzi pregiati in vista dell’anticipo di venerdì prossimo contro il Pisa. Il nome più atteso a Milanello è quello di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, assente nell’ultima trasferta in Emilia, sta lottando con una fastidiosa borsite all’altezza dell’ileopsoas. Secondo le ultime informazioni raccolte in redazione, il giocatore ha intensificato il lavoro personalizzato e lo staff medico è ottimista per un suo rientro in gruppo nei prossimi giorni, rendendolo disponibile per la 25esima giornata. 🔗 Leggi su Milanzone.it

