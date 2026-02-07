Milan nel mirino c’era anche Patrick Zabi | ecco i retroscena di Schira

Il Milan e la Juventus avevano puntato Patrick Zabi. Lo rivela il giornalista Nicolò Schira, che svela un retroscena di mercato finora poco conosciuto. Entrambe le società avevano messo gli occhi sul giocatore, ma alla fine la trattativa non è andata in porto.

"Il Paris FC è lieto di annunciare un accordo per l'acquisto di Patrick Zabi dallo Stade de Reims. Il centrocampista diciannovenne si unirà al club parigino la prossima estate", questo l'annuncio ufficiale del Paris FC. Colpo importante per il club francese: Patrick Zabi è un centrocampista classe 2006 dello Stade Reims che sta facendo molto bene in questa stagione. Un colpo per il presente e per il futuro. Si ma cosa c'entra con il Milan? Il giornalista Nicolò Schira rivela un retroscena di mercato molto interessante proprio su Zabi. Ecco il post sul social X. "Dietro le quinte - Il Paris FC ha firmato per la prossima stagione il giovane centrocampista Patrick Zabi (nato nel 2006) dello Stade de Reims, che era stato avvicinato da Juventus e Milan nelle ultime settimane". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

