Milan nel mirino c’era anche Patrick Zabi | ecco i retroscena di Schira

Il Milan e la Juventus avevano puntato Patrick Zabi. Lo rivela il giornalista Nicolò Schira, che svela un retroscena di mercato finora poco conosciuto. Entrambe le società avevano messo gli occhi sul giocatore, ma alla fine la trattativa non è andata in porto.

"Il Paris FC è lieto di annunciare un accordo per l'acquisto di Patrick Zabi dallo Stade de Reims. Il centrocampista diciannovenne si unirà al club parigino la prossima estate", questo l'annuncio ufficiale del Paris FC. Colpo importante per il club francese: Patrick Zabi è un centrocampista classe 2006 dello Stade Reims che sta facendo molto bene in questa stagione. Un colpo per il presente e per il futuro. Si ma cosa c'entra con il Milan? Il giornalista Nicolò Schira rivela un retroscena di mercato molto interessante proprio su Zabi. Ecco il post sul social X. "Dietro le quinte - Il Paris FC ha firmato per la prossima stagione il giovane centrocampista Patrick Zabi (nato nel 2006) dello Stade de Reims, che era stato avvicinato da Juventus e Milan nelle ultime settimane". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, nel mirino c’era anche Patrick Zabi: ecco i retroscena di Schira Approfondimenti su Milan Juventus Calciomercato Milan, retroscena importanti sul futuro di Loftus-Cheek: le parole di Schira Secondo le ultime notizie, Ruben Loftus-Cheek sembra destinato a rimanere al Milan anche durante questa finestra di mercato invernale. Tanti rinnovi nel mirino del Milan. Presto incontro anche per il futuro di Modric Il Milan sta lavorando ai rinnovi dei contratti dei propri giocatori, con particolare attenzione alla conferma di alcuni pilastri della rosa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milan Juventus Argomenti discussi: Milan, salta l'arrivo di Mateta: cosa è successo col Crystal Palace; Calciomercato, le news del 29 gennaio; Il Milan vuole rinforzare le fasce: tre i calciatori nel mirino del Ds Tare, occhi in Liga; Colloquio di mercato col Milan, i rossoneri vogliono prenotare la stella del Bologna. Non solo Milan: su Gila c'è anche l'interesse dell'Atletico MadridIl Milan non è l'unica squadra sulle tracce di Mario Gila Fuentes per la prossima estate di calciomercato. Il club rossonero potrebbe godere di un leggero vantaggio rispetto ... milannews.it Milan, nuova pista per il centrocampo: nel mirino c’è Mateo KovacicMilan: dopo Goretzka, nuova pista per Mateo Kovacic. Interessamento per il croato del City, ma i dubbi fisici frenano. europacalcio.it La Juventus vuole anticipare tutti per uno di quei nomi che in estate farà gola a molti Patrick Zabi "La Magia" I bianconeri si sono iscritti alla corsa per Patrick Zabov, centrocampista(19 anni) dello Stade Reims. Stanno cercando secondo Luda Momblabo, inf facebook juve su patrick zaki x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.